الوجه الأول في أزمات الفنانين .. مواقع التواصل تساند أشرف زكي بعد إجرائه عملية

تصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعه لعملية جراحية، وتركيب دعامات في القلب.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم ومساندة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه للعملية.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج أشرف زكي، مصحوب بكلمات تضامنية ودعم

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تزامنا مع مروره بوعكة صحية واجراءه عملية جراحية في القلب.

وبكلمات مساندة، دعم نجوم الفن وعدد من المشاهير، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدين انه لم يترك أحد في الوسط الفني في محنة او أزمة الا وكان في الصفوف الأولى معه.