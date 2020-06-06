تصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعه لعملية جراحية، وتركيب دعامات في القلب.
كما حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم ومساندة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه للعملية.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج أشرف زكي، مصحوب بكلمات تضامنية ودعم
وبكلمات مساندة، دعم نجوم الفن وعدد من المشاهير، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدين انه لم يترك أحد في الوسط الفني في محنة او أزمة الا وكان في الصفوف الأولى معه.
كانت هذه تفاصيل خبر الوجه الأول في أزمات الفنانين .. مواقع التواصل تساند أشرف زكي بعد إجرائه عملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.