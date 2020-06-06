تراند اليوم : اتفرج – الحكم بالاعدام علي الفنان أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو يكشف من خلاله كواليس تصوير مشهد اعدامه في مسلسل “البرنس” الذي نافس به في موسم رمضان 2020. مسلسل “البرنس”

وعلق احمد زاهر على الفيديو قائلا :””كواليس مشهد إعدام فتحي في مسلسل البرنس.. تأليف وإخراج محمد سامي.. وحشتني يا تووووحة”.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد ‏شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم ‏سامي” ‏و”عادل” ‏أحمد ‏داش ‏و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.‎