فن ومشاهير

تراند اليوم : هنا الزاهد تعتزر لشقيقتها لهذا السبب – صورة

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Amiraali 0 تبليغ

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هنأت الفنانة هنا الزاهد شقيقتها فرح بمناسبة عيد ميلادها.

نشرت هنا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة مع شقيقتها وكتبت معتذرة لها لأنها ليست معها لتحتفل بها، وتمنت لها عاما سعيدا ووصفتها بأنها أجمل فتاة على وجه الأرض.

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‎صورة‎

يشار إلى أن هنا الزاهد غابت هذا العام عن دراما رمضان‎.‎

كانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، ‏بجانب ‏كلا ‏من ‏زوجها ‏الفنان ‏أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن‎ “‎توتا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات‎.‎

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