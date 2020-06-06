تراند اليوم : محمد علاء يحكي تفاصيل أصعب مشهد في البرنس – فيديو

قال الممثل محمد علاء إنه عندما عرض عليه مسلسل “البرنس” أحب الموضوع وتقديمه لشخصية جديدة، موضحا أنه عندما عرض الفكرة على أصدقائه تعجبوا من الدور المختلف عليه.



أضاف خلال لقاء مع برنامج “القاهرة اليوم” أنه تحمس كثيرا للمسلسل وكان يشعر بقيمة القصة منذ قراءة السيناريو، ولم يشعر بالقلق.

أكد محمد علاء أن كل المشاهد كانت صعبة، خاصة مشهد المواجهة مع محمد رمضان و”علقة رضوان البرنس”، موضحا أن تصويره تم على يومين، وكان هناك دوبلير لدوره.

Advertisements

ووصف المشهد أنه “متعب” لأنه كل لحظة يقع ويقوم ويمثل أنه يتم ضربه ويقوم بنفس الحركة لأكثر من مرة.

كما تذكر مشهدا آخر، تم تصويره فوق سطح، وكان يعتقد أنه مشهد سهل لكن عند تصويره وجده صعبا لأنه يضحك ويتأثر وينفعل في آن واحد.

مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي وريم سامي.