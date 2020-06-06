تراند اليوم : بركات 100 وش حلت على نيللي كريم : هتتجوز أنتيم الهضبة الستيني

يبدو أن بركات مسلسل 100 وش الناجح جدا في السباق الرمضاني هذا العام قد حلت على النجمة نيللي كريم، بعد شائعات تتحدث عن زواجها برجل الأعمال عمرو إسلام.

وتصدر رجل الأعمال عمرو إسلام محرك بحث جوجل بعد انتشار شائعة زواجه من الفنانة نيللي كريم والتي انتشرت منذ ساعات.

وما لا يعرفه الكثيرون عن عمرو إسلام أنه رجل أعمال في العقد السادس من عمره، وخريج جامعة الامريكية من احدى الدول الأوروبية ويمتلك سلسلة مطاعم وكافيهات وكان متزوج ولديه ابناء” تيا وسامو”.

وايضا تجمعه علاقة صداقة بالنجم عمرو دياب منذ سنوات عديدة وكذلك ابنائه وابناء الهضبة كنزي وعبد الله.

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كما ان فارق العمر بينه وبين نيللي كريم لا يتجاوز العشر سنوات، فهي تبلغ من العمر45 عاما.

فيما نفت الفنانة نيللي كريم، هذه الأخبار في تصريحات صحفية لها، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء يجعلها تتزوج في السر وأن تخفي الأمر عن الجمهور.

وكانت نيللي كريم،قد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بـ 100 وش” والذي حقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، ومصطفى درويش، علا رشدى، شريف الدسوقي، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى.