أشرف زكي يخضع لعملية جراحية طارئة بالقلب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض نقيب المهن التمثيلية، الفنان المصري أشرف زكي، لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة.

الطبيب أمر بإدخال زكي لإجراء عملية جراحية، قام فيها بتركيب دعامة في القلب، حيث تعرض الفنان المصري لإجهاد قوي وضغط عصبي لحرصه على متابعة كل ما يتعلق بالفنانين طوال الفترة الماضية سواء على المستوى الشخصي أو الفني، خاصة في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي أثر على حالته الصحية بشكل سلبي.

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عدد كبير من نجوم مصر حرصوا على متابعة حالة أشرف والدعاء له بالشفاء العاجل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم؛ دنيا سمير غانم التي كتبت: «دكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك، وحمدلله على سلامتك من العملية ورنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة».

أحمد زاهر كتب: «ألف مليون سلامة يا دكتور أشرف يا أبو الرجولة والجدعنة.. ياللي عمرك ما سبت حد في محنة إلا وكنت جنبه.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيب الكل.. أرجوا الدعاء لدكتوري واستاذي أشرف زكي».

عبير صبري كتبت: «ألف سلامة دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، تقوم بألف سلامة، دكتور أشرف ركب دعامات في القلب، من كتر ضغوط الحياة الصعبة.. ربنا يشفيه ويعافيه، بإذن الله ويرجع ينور بيته»، كما كتبت منة فضالي: «”دكتور أشرف زكي، الأخ الكبير.. ألف مليون سلامة عليك، وحمدالله على سلامتك، وربنا يديك الصحة، وطولة العمر، ويخليك لينا، ولكل اللي بيحبوك».