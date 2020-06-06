تعاون يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” مع هذا النجم المصري

تضع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عدة أعمال فنية على نار حامية، حيث تتحضر لتطرح أعمال فنية عديدة مع أهم النجوم في العالم العربي.

في نفس السياق، تتحضر الشركة لإصدار عمل فني للنجم المصري احمد شيبة من خلال أغنية مصرية تحمل عنوان “من كتر ماشفت” كلمات رضا المصري وألحان حسين محمود. وقد اختارت لايف ستايلز ستوديوز المخرجة المصرية الشهيرة بتول عرفة لوضع فكرة تناسب الأغنية لتصويرها على طريقة الفيديو كلي.

في رصيد أحمد شيبة الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحات كبيرة منها: “اه لو لعبت يا زهر”، “ليالينا”، “حكم القوي”، “6 وشوش”، “بكره احلى”، “اللي مني مزعلني” وغيرها من الأعمال.

وكانت “لايف ستايلز ستوديوز” قد أعلنت منذ أيام عن إنضمام النجمة اللبنانية الراقية كارول سماحة الى “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بينهما. لقراءة الخبر: كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز في عمل فني عالمي قريبًا