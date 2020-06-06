من غرفة العمليات .. رامز ينشر صورة ويكشف تفاصيل إصابته الخطيرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 يونيو 2020 12:16 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 904 زيارة

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كشف الفنان رامز أمير عن خضوعه لعملية جراحية خطيرة قبل قليل بسبب إصابة تعرض لها أثناء قيامه بأحد التمارين الرياضية .‏نشر أمير عبر حسابه على Instagram صورة من غرفة العمليات وكتب معلقا: “بوييكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، ، هتكلم معاكوا بجد ‏شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل اى حد بيحبنى، بس حسيت ان ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع ‏لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره، دى اصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم”.‏

أضاف رامز: ” و للأسف دى مش العملية الاولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى ‏وتبقى اقوى من الاول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده، ربنا يقدرنى بس و ‏اعرف اشرفكم”.‏

تابع: ” وعشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى انا بعمله من اول يوم و راضى الحمد لله ‏عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق”.‏

