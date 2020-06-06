من غرفة العمليات .. رامز ينشر صورة ويكشف تفاصيل إصابته الخطيرة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 6 يونيو 2020 12:16 صباحاً - ساعتين مضت أخبار المشاهير 904 زيارة
كشف الفنان رامز أمير عن خضوعه لعملية جراحية خطيرة قبل قليل بسبب إصابة تعرض لها أثناء قيامه بأحد التمارين الرياضية.
نشر أمير عبر حسابه على Instagram صورة من غرفة العمليات وكتب معلقا: “بوييكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، ، هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل اى حد بيحبنى، بس حسيت ان ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره، دى اصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم”.
أضاف رامز: ” و للأسف دى مش العملية الاولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى اقوى من الاول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه و هعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده، ربنا يقدرنى بس و اعرف اشرفكم”.
تابع: ” وعشان خاطرى محدش يزعل و يقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى انا بعمله من اول يوم و راضى الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق”.
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