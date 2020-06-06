شكرا لقرائتكم خبر عن "المصيف × البيت".. نرمين الفقى تسمتع بالصيف فى حمام السباحة بالمنزل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام صورا خلال قضائها العزل المنزلى برفقة كلبها وإحدى صديقاتها داخل حمام السباحة في المنزل، هروبا من حرارة الجو، حيث نالت إعجاب متابعيها.



نرمين الفقى





وجذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد نشاطها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصورا أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق ورحلتها إلى الحرم الشريف، حيث قيامها بالعمرة، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.

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يشار إلى أنه انتابت النجمة نرمين الفقى حالة غضب بعد انتحال شخص مجهول اسمها وتأسيس صفحة مفبركة على فيس بوك، ونشر صورة لها بجوار شاب تعلن عنه أنه خطيبها، الأمر الذى أغضبها بشدة.





وأكدت نرمين الفقى في تصريحات لها لـ"الخليج 365"، أنها كلفت بالفعل محاميها الخاص بتحرير محضر رسمى بالواقعة بعدما شاهت صورتها المفبركة مع شاب لا تعرفه، على صفحة مزورة تحمل اسمها، معلقة: "هقاضيهم ومش هسيب حقى".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.