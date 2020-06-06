شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تطالب بتحقيق العدالة فى قضية قتل الشاب جوفانى لوبيز بسبب الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة سلمي حايك بتحقيق العدالة في قضية مقتل الشاب جوفاني لوبيز بعدما قامت الشرطة المكسيكية بالقبض عليه والتعامل بعنف معه بحجة عدم ارتدائه الكمامة وسط جائحة كورونا، وهو ما تسبب في موجة غضب شديدة بالمكسيك بعدما رحيل الشاب وظهرت سلمى وهي ترتدي ماسك مكتوب عليه العدالة للشاب جوفاني لوبيز.

من جانب آخر أطلقت الممثلة الأمريكية-المكسيكية سلمى حايك ، التي رشحت من قبل لجائزة الأوسكار، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحثت الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على "التضامن مع المرأة".

وستشرف على الحملة التي تحمل اسم "التضامن مع النساء" مبادرة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء جوتشي الشهيرة وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

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وفى سياق آخر قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلم سلمي حايك الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أن يطرح العمل فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard يعد تكملة للجزء الأول من العمل The Hitman’s Bodyguard، الذى طرح فى عام 2017، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".