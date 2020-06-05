يسرا وسط زملاء الثانوية العامة.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز ومحبو النجمة المصرية يسرا صورة نادرة لها خلال فترة الدراسة الثانوية، وفيها ظهرت الفنانة في مرحلة المراهقة بلقطة تذكارية مع زملائها.

النشطاء استطاعوا تحديد مكان يسرا بالرغم من أن الصورة بالأبيض والأسود وغير عالية الجودة، مؤكدين أن الديفا المصرية مازالت محتفظة بقدر كبير من ملامحها مما يعكس جمالها الطبيعي، حيث أن يسرا من النجمات اللاتي تتعامل بحرص مع تقنيات التجميل، الأمر الذي ساعدها على الاحتفاظ بشكلها باستثناء ما فعله تقدم عمرها.

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يُذكر أن يسرا تألقت في المارثون الرمضاني بمسلسل «خيانة عهد» الذي شاركت في بطولته أمام حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز.

على جانب آخر، اعربت يسرا عن انزعاجها من الانتقادات التي واجهها القطاع الفني بسبب استمرار تصوير الأعمال الدرامية على الرغم من توقف معظم الأنشطة والتجمعات، بسبب انتشار جائحة كورونا، وقالت: «أرزاق الناس ليست لعبة. استمررنا؛ لأن هناك عمالاً أرزاقهم تتوقف على استمرار التصوير، مثلهم مثل استمرار العمل في أي وزارة أو مصنع أو أي مصلحة حكومية، وكنا نلتزم بالإجراءات الوقائية في كل أماكن التصوير لأي مسلسل».

وعن الإجراءات الوقائية التي اتبعتها يسرا لمكافحة وباء كورونا، أوضحت: «كنت أذهب إلى التصوير ومعي كل الاحتياطات؛ من زجاجات الكحول التي تعقم الملابس، والأماكن التي أجلس فيها، وكل شيء أستعمله، إلى جانب أنه يوجد طبيب معنا في الاستوديو؛ يقيس لنا الحرارة، ويطمئن على حالتنا الصحية».