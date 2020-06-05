شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب وعبير صبرى لـ أشرف زكى: خالص تمنياتنا لك بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد كبير من نجوم الفن دعهم للدكتور الفنان أشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية فى الآونة الأخيرة، حيث وجهوا رسائل دعم له عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال الفنان محمد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم: "ألف سلامة عليك يا دكتور، ربنا يخليك لينا يا رب وتقوم بألف سلامة، أخويا وحبيبي وعشرة العمر".

من جانبه قالت الفنانة عبير صبري: "ألف سلامة دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.. تقوم بألف سلامة.. دكتور أشرف ركب دعامات في القلب من كتر ضغوط الحياه الصعبة.. ربنا يشفيه ويعافيه بإذن الله ويرجع ينور بيته".

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وقالت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الدكتور أشرف زكي.. خالص تمنياتي لك بالشفاء العاجل.. وألف سلامة عليك ربنا يقومك لينا بالسلامة إن شاء الله".

ومن جانبه، قالت الفنانة صابرين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "الغالي والأخ وزوج الأخت ألف سلامة عليك ويا رب يتم شفاك على خير ويخليك لأسرتك الصغيرة ولأسرتك الكبيرة يا أبو أكبر وأطيب قلب سلامة يا قلبك دعواتكم.. لـ أشرف زكي".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره.

وكشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.