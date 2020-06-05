شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين وحسام حبيب.. هل هناك نار تحت الرماد؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم وجود شهود العيان على الأزمة التى نشبت بين شيرين عبد ‏الوهاب وحسام حبيب بفيلا ‏الأخير في مدينة الرحاب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، والاستعانة بالفنان أحمد سعد من أجل حل الأزمة، خرج الزوجان على حسابتهما الشخصية ‏ونفيا تلك الأخبار.‏. لمعرفة تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين وحسام حبيب.. هل هناك نار تحت الرماد؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.