شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة زواجها سرا.. نيللى كريم تستمتع بالصيف على شاطئ البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار شائعة زواجها سرا من رجل الأعمال عمر إسلام، ونجاح مسلسلها "بـ100 وش"، تحاول الفنانة نيللي كريم قضاء وقت ممتع، خاصة أنها كانت منهمكة في تصوير مسلسلها الذي عرض في رمضان 2020.



نيللي كريم

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال استمتاعها بمياه البحر لمواجهة حر الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة.



نيللي كريم

وفي وقت سابق، انتشر خبر زواج النجمة نيللى كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، وهو الأمر الذى تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا، لعدة أسباب منها النجاح والتواجد القوى لنيللى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل "بـ100 وش"، فضلا عن انفصالها خلال الفترة الماضية.



نيللي كريم

وتواصل ”الخليج 365” مع النجمة نيللى كريم، والتى أكدت فى تصريحات خاصة، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروعا قائما، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.

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وعلقت نيللى لـ"الخليج 365"، على الخبر ساخرة: "والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فى السر والله، دى مش طريقتى خالص".



نيللي كريم

وكانت النجمة نيللى كريم خضعت لسيشن صور جديد نشرته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ونال إعجاب جمهورها.

وتواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.

ومن أبرز عوامل نجاح نيللى هذا العام هو التغيير الكامل الذى قدمته فى مسلسلها الأخير، حيث اتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاحا كبيرا، بعد عدة سنوات طويلة قضتها فى عالم الدراما الرومانسية والتراجيدى.



نيللي كريم

يذكر أن النجمة نيللى كريم تزوجت مرتين من قبل، الزيجة الأولى كانت فى سن الـ 17 عاما، ولديها أربع أبناء، كريم 25 سنة، ويوسف 20 سنة، وسيليا 13 سنة، وكندة 8 سنوات.