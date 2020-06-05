شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يوجه رسالة لـ أشرف زكى بعد خضوعه لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان حمدى الميرغني صورة جمعته بالفنان أشرف زكى عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق الميرغنى على الصورة قائلا: "الصورة دي كانت الساعة 8 الصبح في عز الشتاء كان يوم ترفيهي لطلبة الأكاديمية الأطفال من المعهد العالي للباليه والمعهد العالي للكونسرفتوار، وكان ليا الشرف أن يدعوني الدكتور للحضور اليوم ده مع الأطفال".

وتابع: "ليه بقول الكلام ده عشان أقول بس إن الدكتور بجد مبينامش عشان يخدم ويسعد الطلبة في أكاديمية الفنون بصفته رئيسًا لها زي ما بيخدم وبيسعد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بصفته نقيبًا لهم، وده السبب الرئيسي في الإجهاد والتعب اللي حس بيه وبناء عليه أجرى عملية وخرج منها بالسلامة الحمد لله.. حابب أقولك حمدا لله على السلامة يا دكتور وربنا يحفظك ويبارك في صحتك وشكرًا من قلبي ليك".

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وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب خلال الأيام الماضية. يذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.