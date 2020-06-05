شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف يطرح "أنا مش ملاك" بتوقيع مصطفى كامل وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد عاطف بالتعاون مع المطرب والملحن مصطفى كامل، أغنية جديدة له بعنوان "أنا مش ملاك"، وذلك على طريقة الفيديو لاريكس عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتعد أغنية "أنا مش ملاك" ضمن عدد من الأغانى التى يتعاون فيها محمد عاطف مع المطرب مصطفى كامل، والتى ستشهد تنوعا واختلافا عن الأغانى التى قدمها من قبل.

وقام محمد عاطف بتسجيل أغنيته الجديد "أنا مش ملاك"، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، التوزيع الموسيقى أحمد عادل، وتريات هشام النبوي، قانون د ماجد سرور، ناي محمد عاطف، إيقاع أحمد عيادي، مهندس صوت أحمد جودة، ومنتج منفذ فادي صبحي. ومن المقرر أن يطرح محمد عاطف أغانيه الجديدة مع مصطفى كامل خلال الفترة المقبلة، ويعد أبرزها ايضا "أعمل لك إيه"، و"أوكيه".

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يذكر أن المطرب محمد عاطف قدم عدد من الأغانى المتنوعة، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومنها "هقولك علي الحقيقة" مع نجوي فاروق، وأغنية "هعيش مرة"، وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"سكة صعبة" بالتعاون مع الدخلاوية، والتي حققت ملايين المشاهدات، من ألحان فيلو وتوزيع أحمد عبد السلام، و" حبيبي" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.