شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح أغنيته "كورونا فيروس".. محمد رمضان على إنستجرام: ثقة فى الله نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد رمضان استعداده لطرح أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، بمشاركة المخرج محمد سامي، ومن المقرر طرح الأغنية قريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب.

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ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".

وفي وقت سابق، نشر محمد رمضان مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الأبطال الخارقين: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا ڤيروس خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

كما كشف رمضان عن البروفة إحدى البروفات مع فريق الاتسعراضات فى الاغنية، من خلال مقطع فيديو، لجمهوره، حيث كشف عن تصميم الرقصات التى ستكون ضمن الأغنية.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك في رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.