شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الخلافات الزوجية للمطربات.. بدأت بأصالة وانتهت بشيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصص الحب جميعها تبدأ بدايات حلوة ومشرقة، إلا أنها لا تظل خالدة للنهايات السعيدة، و شهد الوسط الغنائي العديد من الخلافات بين المطربات وأزواجهم الفترة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم والطلاق.

ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز تلك القصص أولهم المطربة أصالة التى كانت تعيش أشهر قصة حب فى الوسط الغنائى، بين زوجها المخرج طارق العريان، وحملت بداية العام الجديد للوسط الفني، إسدال الستار على واحدة من أشهر قصص الحب، وتلك الزيجة التي ظلت صامدة منذ عام 2006 وباتت راسخة على أرض صلبة، قبل أن تنهار في الأشهر الأخيرة، وتنتهي بإعلان الانفصال الرسمي بين الثنائي والذي وصفته أصالة بالنهائي.

والانفصال الذي لم تعلن عن أسبابه الرسمية، ولم يخل الأمر من تسريبات تتحدث عن وجود قصة حب جديدة يعيشها المخرج طارق العريان في الوقت الحالي كانت سببا في توتر الأجواء بينه وبين زوجته.

وقبل عام، أطل الثنائي أصالة والعريان في لقاء تلفزيوني من أجل الحديث عن علاقتهما الطويلة، وحينما سئلت أصالة عن موقفها في حال قرر العريان أن يتزوج سيدة أخرى، أجابت أنا سأنسحب في نفس اللحظة.

وفى شهر رمضان الماضى، قالت أصالة رداً على سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان، "يعني أكيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكيد"، مضيفة عن احتمالية فطارهم معاً في شهر رمضان "والله ما بنعرف لسه الظروف، أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".

وتابعت النجمة السورية قائلة " أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات 2020، بدي ألاقي طريقة اعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها، مرات الدنيا لما بتأخدنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات اللي يكون بيتخللها هيك، بتكون لحالها بتهد جبل، فبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مومتوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها بداية شهر يناير الماضي، عن المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها بإنستجرام، "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".، مضيفة "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا".

وأكثر من عام كامل مر على زواج الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم والمطربة أنغام، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب فى العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديدا ابنها، وأيضا بالنسبة لإبراهيم وتحديدا مع زوجته الأولى ياسمين عيسى.

وبعد عام من الحب وتبادل القلوب عبر صفحات التواصل الإجتماعى، تم إعلان الانفصال رسمياً من خلال رسالة نشرها الموزع أحمد إبراهيم عبر حسابه على انستجرام، أكد فيها على أنه سيظل يكن لها كل الحب والتقدير رغم ضرورة افتراقهما في الوقت الحالي.

وكان خبر طلاق أنغام وأحمد إبراهيم خرج للنور، بعد أن عايد الأخير زوجته الأولى ياسمين عيسى في يوم المرأة العالمي، لتنهال التساؤلات هل وقع الطلاق مع أنغام؟

وحاول أحمد إبراهيم في البداية تجاهل الأسئلة، إلا أنه في النهاية، أشار إلى عودته لزوجته الأولى في مايو 2019، وأنه متمسك بأم أولاده، وبعدها رفعت أنغام دعوى خلع على الموزع الموسيقي وأن الانفصال وقع بينهما منذ 5 شهور.

وحتى يضع أحمد إبراهيم حداً للإساءة التي انهالت على أنغام من قبل البعض، حرص على الاعتذار لها علناً بصورة وهو يقبل رأسها، مما دفع البعض للتساؤل هل عادا مجدداً؟ إلا أن أنغام مازالت متمسكة بالطلاق.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى فى الفترة الأخيرة كانت حديث السوشيال ميديا بعد الخلاف الذى وقع مع مدير أعمالها محمد وزيرى، وتداولت أنباء عن أزمة عاطفية بينهما، أدت إلى تصاعد الخلافات مؤخراً، فيما تلتزم النجمة الصمت فخرج وزيري للعلن وأعلن زواجه السري منها.

Advertisements

وبدأت الأزمة بين وزيري وهيفاء في شهر مايو الماضي، حيث تقدمت هيفاء وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ"محمد وزيري"، وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه إن محمد وزيري كان يعمل مديرًا لأعمال موكلته في مصر، وكان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها كما كان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وبعد أن رفعت هيفاء وهبى قضية ضد وزيرى لمطالبته بإرجاع أكثر من 4 ملايين دولار أخذها دون وجه حق، لجأ وزيري بدوره للقضاء وتحديداً شؤون الأسرة لإثبات زواجه سراً من الفنانة اللبنانية، إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة.

لتقوم النجمة اللبنانية بالرد عبر منشور على "قصص انستجرام"، بأن ادعاء إثبات زواج المدعى عليه كلام عار من الصحة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا لهيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 مايو في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من هيفاء وهبى.

أخر خلافات المطربات فى الوسط الغنائى مع أزواجهم المطربة شيرين عبد الوهاب التى كانت حديث التواصل الاجتماعى أمس الخميس، بعد حدوث مشاجرة بين شيرين وحسام حبيب زوجها داخل الفيلا الخاصة بهم والتى وصلت إلى التراشق بالألفاظ وطلب شيرين للطلاق، ورغم تأكيد شهود العيان للواقعة التى حدثت فى مدينة الرحاب إلا أن الثنائى نفيا تلك الأخبار على صفحاتهم الخاصة عبر السوشيال ميديا.

ونفى حسام حبيب صحة ما تداوله البعض بشأن وجود خلافات مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، مغردًا: ‏‎"‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎"‎‏.‏

كما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏‏"قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".‏

ولكن شهود العيان أكدوا استعانة شيرين عبد الوهاب بالمطرب أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد فى الصلح بين ‏الزوجين، وغادر الرحاب وقد تصالح ‏الزوجان، فهل تسعى شيرين لنفى ‏الأزمة بعد الصلح مع حسام حبيب؟

وحاولنا التواصل مع النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب إلا أن ‏كل منها رفض التعليق على الأمر وأغلقا هاتفهما ، وفضلا التعليق على ‏الأزمة ونفيها من خلال حسابتهما على السوشيال ميديا.