فنانة اعتزلت على يده وحلقة برنامج أدخلته المستشفى ومات بعدها.. حكايات محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمد نجم، الذي يُعد واحدًا من أهم النجوم في تاريخ المسرح، وبالرغم من نجاحه المسرح، بدأ مشواره السينمائي عام 1986، وقدم ما يقرب من 12 فيلما سينمائيا فقط.

وتزامنًا مع هذه المناسبة، ونستعرض أبرز الحكايات في حياة الفنان الراحل:

- شارك محمد نجم في عدد من الأفلام المهمة منها: "مولد يا دنيا، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتى مع الزمان".

- كما قدم عددا من المسرحيات الناجحة، أبرزها: "اعقل يا مجنون، البلدوزر، عبده يتحدى رامبو، النمر ، واحد لمون والتانى مجنون، الكدابين أوي، دول عصابة يا بابا، الأونطجي، عش المجانين".

قال محمد نجم، في أحد لقاءاته، إنه كان سببًتا في اعتزال الفنانة هناء ثروت للتمثيل، بعد ما ذهب بها للشيخ محمد متولي الشعراوي، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت الفن بشكل نهائي

- في لقاء آخر له، أعرب عن رفضه لظهور ممثلة عارية في أي من عروضه المسرحية، قائلًا: "أنا مسؤول عما ترتديه الفنانات، ويجب أن تظهر الممثلة بملابس محتشمة، الأمر ليس شدة بل قيمة"

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- قال نجم عن الفنان أحمد آدم، إنه يقلده، وهو مقتنع أنه ممثل كوميدي جيد و"دمه خفيف"، ولكن يتمنى أن يكون له شخصية خاصة به، ولا يقلده، خاصة أن الجمهور اكتشف أن آدم يقلد نجم بعد عرض مسرحيات الأخير على القنوات الكوميدية.

- في 21 مايو العام الماضي، تعرض الفنان محمد نجم لجلطة دماغية أدت لنقله إلى أحد المستشفيات تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة، وساءت حالته، حتى فارق الحياة في مثل هذا اليوم الموافق 5 يونيو 2019

- بعد وفاته هاجم "شريف" نجل الفنان الراحل محمد نجم، أحمد آدم، واتهمه بأنه هوالسبب في إصابة والده بجلطة بعد حديثه في برنامج "شيخ الحارة"، تلك الحلقة التي عُرض خلالها مقطع فيديو للنجم الراحل ينتقد فيه آدم، والذي جعل الأخير يرد بأن محمد نجم دخل مرحلة الشيخوخة ولا يميز ما يقوله.

- كشف "شريف"، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، أن والده أصيب بوعكة صحية، بعد ارتفاع ضغط الدم، عقب مشاهدة الحلقة وفي اليوم التالي تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي له على المخ، فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة جدًا، قائلًا: "الأعمار بيد الله والدوام لله، ولكن حديث أحمد آدم في شيخ الحارة بشكل سيئ عن والدي كان سببًا في تدهور حالته الصحية".