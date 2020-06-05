نائب مدير مستشفى أبوخليفة: حالة الفنانة رجاء الجداوي "بيد الله وحده"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحًا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.

وأضاف "رضا" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الفنانة رجاء الجداوي، لم تدخل في غيبوبة، مثلما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا إلى أنها تدرك الناس حولها بشكل جيد، ولم تتعرض لأي انتكاسة خلال اليومين الماضيين.

وواصل أن الأطباء في المستشفى ينتظرون تحسن حالتها، مشددًا على أن الأطباء المتابعين لحالتها مستاءون من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية، مؤكدًا أنه حتى الآن الوضع مستقر، وأن تحسن حالتها الصحية بيد الله وحده.