محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفل الشاعر الغنائي أحمد المالكي اليوم بزفافه على عروسه ماهيتاب "شقيقة المخرج ياسر سامي"، بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

"المالكي"، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، : "احتفلنا بالزفاف منذ قليل، وأقيم في فيلا المخرج ياسر سامي شقيق العروس، وحضره عدد محدود من الأصدقاء".

الشاعر أحمد المالكي قدم مؤخرا مع الفنان عمرو دياب أغنية "ياروقانك"، التي كتبها عن خطيبته وحبيبته وقتها "ماهيتاب"، وهي رابع الأغاني التي يقدمها مع الهضبة، إذ غنى له من قبل "أول كل حاجة"، و"أكبر طموحه"، وأيضا "أول يوم في البعد".

وغنى من كلمات المالكي، نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، ورامي جمال، وتامر عاشور، وهيفاء وهبي، ومحمد محسن وغيرهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن كتب لها "ياروقانك".. تفاصيل زفاف الشاعر أحمد المالكي وماهيتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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