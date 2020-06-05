محمد رمضان ينشر أول صور من كليب "كورونا فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بأول صورة من كليب "كورونا فيروس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الصورة بـ"روب، ونظارة"، وعلق رمضان على الصورة :"مستعدين؟".

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كليب "كورونا فيروس" جاءت فكرته في ظل الظروف التي يمر بها العالم بشأن فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القادمة، بعد أن انتهى محمد رمضان من تصويره مؤخرًا.

وعرض للفنان محمد رمضان مؤخرًا، مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش.