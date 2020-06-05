هاني شاكر يبحث عودة عمل الموسيقيين في ظل جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل بيانا صحفيا، من أجل بحث قرار عودة الموسيقيين إلى حياتهم الطبيعية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال العديد من التوصيات التي يحددها مع مجلس إدارة لنقابة، ليقدمها إلى لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

وجاء في البيان: "في إطار خطة الدولة لإعادة الحياة إلي طبيعتها قبل جائحة فيروس كورونا، يتشاور الفنان هاني شاكر نقيب "الموسيقيين مع مجلس الإدارة بشكل دائم لبحث توصيات تقدم إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

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وأضاف البيان: "تأتي هذه التوصيات على مقدمتها بحث كيفية شمول القرارات القادمة بدء عمل الموسيقين وأعضاء الجمعية العمومية ومراعاة الحفاظ عليهم من خطر الفيروس اللعين وذلك في إطار الخطة العامة للدولة في الحفاظ على صحة المصريين".



وتابع البيان: "يتواصل الفنان هاني شاكر بشكل مستمر مع كافة من يديرون الأزمة وسوف تراعي القرارات التي سوف تصدر قريبا جدا هذه التوصيات".

واختتم البيان :"حفظ الله أعضاء الجمعية العمومية.. وحفظ شعب مصر من هذا هذا الوباء.. تحيا مصر وطنآ آمنا مستقرآ".