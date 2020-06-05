محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها مجموعة صور، عبر"الاستوري"، في حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت نيللي في الصور على البحر أثناء الاستمتاع بالشمس، وذلك في أول ظهور لها بعد شائعة زواجها التي انتشرت بالأمس.
وعلقت نيللي على إحدى الصور: "فيتامين سي".
وعرض مؤخرًا للفنانة نيللي كريم مسلسل "بـ 100 وش" بطولة آسر ياسين، زينب غريب، علا رشدي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج جمال العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة زواجها.. نيللي كريم تنشر جلسة تصوير على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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