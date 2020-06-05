بروفايل| ميرت عمر الحريري.. أبعدها الزواج عن حلم التمثيل وعادت بحفنة من الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

المتابع لدراما رمضان الماضي فوجئ باسم "ميرت عمر الحريري" على تتر أكثر من عمل.

وكان من المفترض أن تكون الفنانة ميرت، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، على موعد مع الجمهور قبل شهر رمضان، لكن القدر كان له رأي آخر.

لم يكن التمثيل الحلم الأول، فقد تحدثت الابنة مع والدها، قديما، أكثر من مرة لتعمل في الإخراج والتصوير، ولم يكن يمانع، لكن نصيحته الدائمة كانت: "عليكِ بالدراسة أولا.. وأن تشقي طريقك بنفسك كما فعلت".

زواج مبكر وإنجاب أولاد والإقامة في الإسكندرية كلها كانت عوامل جعلت ابنة الفنان الراحل تتخلى عن حلمها بالعمل في الوسط الفني.

تأجل حلم التمثيل وأصبحت "ميرت الحريري" أمًا وموظفة في إحدى الشركات، وأخذتها دوامة الحياة دون أن تنسى حلمها.

وحين كبر الأولاد، اتخذت ميرت عمر الحريري، 59 عاما، قرارا بالاستقالة من عملها، ونفذته على الفور، لتعود إلى حلمها القديم.

ورغم أنها تمتلك من العلاقات بالوسط الفني ما يؤهلها للعمل مباشرة، فإنها تمسكت بنصيحة والدها بضرورة الدراسة أولا.

فكرت ميرت الحريري أولا في أن تعمل في المجال الإعلامي، وانتظمت في الدراسة بإحدى الأكاديميات ودرس لها الفنان الكبير سمير صبري، التي تعتبره أبا روحيا لها، والإذاعية الكبيرة إيناس جوهر.

أما الخطوة التالية فكانت فكرة برنامج تقدمه يتضمن بعض المشاهد التمثيلية، لذا كان لا بد من الانتظام بورش تمثيل.

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وبالفعل درست في ورشة ستوديو الممثل وإعداد الممثل عام 2018، ثم ورشة نقابة المهن التمثيلية.

وهنا عاد إليها حلم التمثيل مجددا، مقررة أن تتخلى عن فكرة البرنامج، التي كانت تنوى تقديمها.

لتبدأ رحلة ميرت عمر الحريري مع مكاتب "الكاستنج" ورغم الإشادة بها، فلم تكن تتلقى أي عروض للعمل.

وذات مرة وهي في إحدى الشركات، طلبت منهم بشكل صريح إخبارها بهل نجحت أم لا؟ وإذا كانت الإجابة "لا" فما السبب؟ وكانت الإجابة: "أصل الأدوار صغيرة".

"عادي جدا أبدأ بأدوار صغيرة، ماكنش أول مرة اسمع الكلام ده، أصدقاء كتير ليا في الوسط، وأنا صديقة لجيل الثمانينيات،يقولوا إنتي بنت الأستاذ عمر، وديه أدوار صغيرة مش مناسبة ليكي، فكنت أرد لازم أبدأ بأدوار صغيرة، والأستاذ عمر بدأ بمشهد في فيلم الأفوكاتو مديحة"، هكذا روت ميرت الحريري لـ"الخليج 365" كيف كان جواز مرورها للأعمال التي ظهرت بها في رمضان.

قبل أن تشارك في الأعمال الرمضانية، شاركت بمشاهد قليلة في فيلمي "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد علي، وفيلم "ديدو" مع الفنان كريم فهمي، لكن العملين لم يعرضا حتى الآن.

"البداية كانت مع مسلسل (ليه لا) الذي تأجل عرضه في رمضان، ليبدأ عرضه أمس على منصة شاهد، ثم مسلسل شاهد عيان، وصورت مشاهدي في أسود فاتح في بيروت، لكن المسلسل وقف بعدها، وبعدين مسلسل جمع سالم مع زينة، وكنت سعيدة بالعمل مع المخرجة إيمان الحداد، ابنة الفنان أحمد الحداد، وهي معانا في جمعية أبناء الفنانين، اللي بتولى منصب الأمين العام لها، ثم مشهد في مسلسل خيانة عهد، وأحببته كثيرا، ثم الظهور في الحلقة الأخيرة من ونسني، كأم لمحمود الليثي وحازم إيهاب"، هذا ما قالته ميرت الحريري عن مشاركتها الرمضانية.

وتضيف: "مشاهد صغيرة بس اتعلمت منها كتير، وأدتني خبرة، وأستاذ سمير صبري قالي كفاية ورش وانزلي اشتغلي، ده اللي هيديكي الخبرة الحقيقية".

ردود فعل تلقتها ميرت عمر الحريري بعد الموسم الرمضاني، فتقول ضاحكة: "بنتي قالتلي أنا كنت خايفة أقول لأصحابي، بس طلعتي بتعرفي تمثلي، وبدأت تعملي دعاية على السوشيال ميديا، والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز دعمني جدا فهو صديق وسند".

"أنا بحط صورة أبويا قدامي، وبشوفه هيكون راضي عن اللي بعمله ولا لا، وأتمنى أكون شرفت اسمه، وعشان كده حابه يكون اسمي ثلاثي على التتر ميرت عمر الحريري، وأنا هكمل وهتواصل تاني مع شركات الكاستنج، عشان الأعمال الجاية، ودلوقتي معايا أعمال شاركت فيها هتقدمني بشكل أكبر".. هذا ما اختتمت به الفنانة ميرت الحريري حديثها مع "الخليج 365" عن تجربتها في عالم التمثيل.