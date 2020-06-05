بينها "Mission impossible".. دليلك لأفلام سهرة الجمعة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن Mission impossible ghost protocol، إنتاج عام 2011، بطولة توم كروز.

تدور أحداث الفيلم، عندما يلجأ العميل إيثان للعمل متخفياً هو وفريقه من النخبة بعد أن هزت هجمات إرهابية الكرملين وأدت إلى توريط وكالة "آي إم إف" والإعلان عنهم كإرهابيين دوليين، الآن على الفريق استخدام كل خدعة في الكتاب والعمل بجهد من أجل إثبات براءتهم وإنقاذ العالم.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Snitch، إنتاج 2013 بطولة دوين جونسون، إخراج ريك رومان ووه.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ناجح يكتشف بأن ابنه يواجه 10 سنوات شاقة في سجن إتحادي بتهمة حيازة الممنوعات، وهو على قناعة تامة أنه تم الإيقاع به ويتطوع ليصبح مخبرًا سريًا فيتسلل إلى منظمة عديمة الرحمة تتاجر بالممنوعات.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم السيرة الذاتية Rush، إنتاج عام 2013، بطولة كريس هيمسوورث، إخراج رون هوارد، وتأليف بيتر مورغان.

تدور قصة الفيلم حول بطولة العالم لسباقات الفورمولا، القصة الحقيقية لإثنين من أكبر المتنافسين اللذين عرفتهم حلبات السباق على الإطلاق، الشاب الإنجليزي الوسيم واللعوب هانت، والخصم المثالي والمتألق لاودا.

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أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Eddie the Eagle، إنتاج عام 2016، بطولة تارون إيجرتون، كريستوفر واكن، إيريس بيربن، إخراج ديسكتر فليتشر.

قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية ستشعرك بالسعادة، تروى حكاية مايكل "إدي" إدواردز وهو متزلج بريطاني جريء مخالف للتوقعات، لم يتوقف بتاتا عن الإيمان بنفسه – حتى وعندما قام شعب بأكمله باستبعاد نجاحه.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً فيلم Troy، إنتاج عام 2004، بطولة براد بيت، إيريك بانا، أورلاندو بلوم، شون بين.

الفيلم مقتبس عن ملحمة هوميروس الإلياذة، و التي تحكي قصة حصار طروادة، قبل ألف سنة من عهد المسيح، يقوم أمير طروادة باريس باختطاف الجميلة الإغريقية هيلين، ملكة أسبرطة، الأمر الذي يؤدي إلى حرب يقودها البطلين آخيل وهيكتور والتي ستدمر العالم القديم

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Dhoom 3، بطولة عامر خان، كاترينا كيف، إخراج فيجاي كريشنا أتشاريا.

تدور أحداث الفيلم حول في رحلة من شأنها أن تختبر جميع اللاعبين حتى نقطة الانهيار، يعود جاي دكسيت وعلي من أجل خوض منافسة مع اللص المهرج الغامض ساهر والذي تقع مدينة شيكاغو تحت سيطرته.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Go Goa Gone، إنتاج عام 2013، بطولة سيف علي خان.

تدورر أحداث الفيلم بعد أن يتم دعوة ثلاثة أصدقاء إلى حفل صاخب تحت الأرض نظمته المافيا الروسية على جزيرة منعزلة، ينتهي بهم المطاف في وجه مجموعة من الأموات الأحياء.