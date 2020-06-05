بـعد شائعة زواجها .. نيللي كريم تظهر على شاطىء البحر

نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، وذلك بعد انتشار شائعة زواجها سرا من رجل الأعمال عمر إسلام، ونجاح مسلسلها "بـ100 وش"،والذي عرض في رمضان 2020.

وظهرت "نيللي" في الصور تستمتع بمياه البحر لمواجهة حر الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة. Advertisements وفي سياق أخر، شاركت النجمة نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقى، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، علا رشدى وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏. 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقى، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، علا رشدى وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏.

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