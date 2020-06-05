فن ومشاهير

نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانًا جديدًا بشأن خطة إعادة الحياة لطبيعيتها

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أصدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر، بيانًا جديدًا، وذلك بشأن دراسة خطة الدولة لإعادة الحياة لطبيعتها.

 

وقالت النقابة في بيانها: في إطار خطة الدولة لإعادة الحياة إلي طبيعتها قبل جائحة فيروس يتشاور الفنان هاني شاكر النقيب العام مع

مجلس الإدارة بشكل دائم لبحث توصيات تقدم إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

 

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وأضافت النقابة: نبحث كيفية شمول القرارات القادمة بدء عمل الموسيقين وأعضاء الجمعية العمومية ومراعاة الحفاظ عليهم من خطر الفيروس

اللعين وذلك في إطار الخطة العامة للدولة في الحفاظ علي صحة المصريين ويتواصل الفنان هاني شاكر بشكل مستمر مع كافة من يديرون الأزمة وسوف تراعي القرارات التي سوف تصدر قريباً جداً هذه التوصيات.

 

وختمت النقابة بيانها قائلة: حفظ الله أعضاء الجمعية العمومية وحفظ شعب مصر من هذا هذا الوباء تحيا مصر وطنا آمنا مستقرا.

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