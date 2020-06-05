الفن في عصر كورونا.. مصرية ترسم على الكمامات

تُبدع الفنانة المصرية ابتهال الشيخ في الرسم على الكمامات الطبية، لتحولها إلى قطع فنية مثيرة للإعجاب، مؤكدة أن تفشي فيروس كورونا غيّر أساليب الحياة وخلق واقعًا جديدًا.

وأضافت أنه بعد تعذر ذهابها إلى ورشة العمل، قررت مواصلة الرسم بمنزلها لكن بطريقة مختلفة.

وأردفت: قررت الرسم على الكمامات الطبية كطريقة لتذكر هذه المرحلة مستقبلا، لأن القطع الفنية تشهد

على مراحل التاريخ.

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وتابعت: اقترحت هذه الفكرة على رسامين آخرين، فكان ردهم إيجابيًا، وسنقوم بعرض هذه القطع في معرض بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأفادت بأن الفن سيكون وسيلة للتحفيز ورفع المعنويات خلال هذه الأيام الصعبة، داعية الفنانين إلى مزاولة فنونهم بالمنازل.

مؤكدة ابتهال الشيخ أن تسخير الفنون في

وقت الأزمات له تاريخ معروف في مواكبة الاحداث وإعطاء جانب مشرق وبصيص من الأمل للمجتمع مع تثقيفه بالفن، ودائما الفنان المعاصر مشغول بدمج الواقع الذي يعيشه بالفن، ولا يخفى على أحد مدى تأثير جائحة كورونا وما ألقتها من ظلال قاتمة على جميع دول العالم وما قامت به تلك الدول من إجراءات احترازية، فأصبحت التوجيهات الصحية في التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي حفاظًا على الصحة العامة، فقد ولد لدينا عالم جديد ملتزم بالوقاية.