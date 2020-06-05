شاهد .. ذا روك يوجه رسالة لـ تـرامب: أيـن أنت

وجه الفنان العالمي الشهير "ذا روك" دواين جونسون، رسالة مؤثرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل مواطن أسمر اللون على يد شرطي أمريكي.

وقال "ذا روك " في التدوينة: "أين قائدنا الرحيم الذي سيتقدم ناحية بلدنا الجاثمة على ركبتيها ويمد يده تجاهها ويقول: "قفي، قفي معي لأنني أدعمك

وأستمع إليك، ولديك وعد مني بأنني سأفعل كل ما هو في نطاق سلطاتي حتى يوم وفاتي لبذل كل ما بوسعي لإحداث التغيير المطلوب، ولتطبيق المساواة لأنه يهمني الطريقة التي يعيش بها السود، أين أنت".

Advertisements



وأضاف: "يجب أن نصبح القادة الذين نبحث عنهم، سأسأل مرة أخرى: أين أنت؟ أين ذلك القائد الرحيم الذي يصعد

ويتحمل المسئولية عن بلاده وجميع الناس في بلادنا؟ أين أنت؟ سأقول لك، نحن هنا كلنا هنا، لقد بدأت عملية التغيير بالفعل، يمكنك أن تشعر بها في جميع أنحاء بلادنا، التغيير يحدث، سيستغرق الأمر بعض الوقت، سنتعرض للضرب وسيكون هناك دم لكن عملية التغيير بدأت بالفعل ".

ويأتي ذلك بعدما شهدت مدن أمريكية في ولايات عدة احتجاجات متواصلة، منذ مقتل فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية عبارة "لا أستطيع التنفس".