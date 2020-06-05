حلا شيحة تدعو جمهورها لرؤية إيجابيات عام 2020

على الرغم من شكوى الكثير من عام 2020 وعدم استطاعتهم رؤية أمور إيجابية بها، فهناك العديد من السلبيات التي حدثت في هذا العام أهمها انتشار جائحة كورونا ومن قبلها الإعصار والعديد من الأشياء الأخرى.

نشرت حلا شيحة صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وعلقت عليها داعية الناس لرؤية الإيجابيات فهذا العام مليئ بالتحديات وعلى الأشخاص تقبلها والاستفادة منها بتغيير أنفسهم والتعليم النضوج.

أما عن إيجابيات هذا العام فهي تتركز من وجهة نظر حلا شيحة في التقارب فبعد أن كان الناس يُبعدون بعضهم البعض أصبحت الأسر والأصدقاء في تقارب.

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يذكر أن حلا شيحة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل خيانة عهد وهو من بطولة يسرا وخالد سرحان والعديد من النجوم الشباب.