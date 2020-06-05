أعلن النجم آسر ياسين خبر استقباله لمولوده الجديد "زين" من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر خلال الفيديو وهو يتحدث إلى زوجته تليفونيًا، أثناء تصوير مسلسله، وبجانبه أفراد عصابة بـ"100وش"، وأخبرهم أنها على وشك الولادة. تصوير مسلسله، وبجانبه أفراد عصابة بـ"100وش"، وأخبرهم أنها على وشك الولادة. Advertisements شاهد الفيديو .. وعلق "آسر" على الفيديو: "العصابة بتهنينا على المولود الجديد زين آسر ياسين". آسر ياسين". يذكر ان مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من: آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني لهذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. آسر ياسين يعلن عن مولوده الجديد وسط عصابة بـ 100 وش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.