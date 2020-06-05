نشرت الفنانة الشابة علا رشدي صورة لها مع أبنائها بالكمامات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وأعلنت قرارها بالذهاب لطبيب نفسي عقب انتهاء فيروس كورونا والتى تمنت أن يكون فيالقريب العاجل.
أوضحت رشدي أنها أصبحت تعاني من الوساوس الخاصة بالتطهير والتعقيم وعدم لمس وجهها بايديها وارتداء الكمامة طوال تواجدها خارج المنزل.
تفاعل معها العديد من الجمهور مؤكدين أنهم يشاركونها نفس الوساوس الخاصة بالكورونا والخوف من العدوى.
يذكر أن علا رشدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين هما ب100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين ومسلسل ونحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر علا رشدي تقرر الذهاب لطبيب نفسي بعد الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.