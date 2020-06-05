علا رشدي تقرر الذهاب لطبيب نفسي بعد الكورونا

نشرت الفنانة الشابة علا رشدي صورة لها مع أبنائها بالكمامات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وأعلنت قرارها بالذهاب لطبيب نفسي عقب انتهاء فيروس كورونا والتى تمنت أن يكون في القريب العاجل. القريب العاجل. أوضحت رشدي أنها أصبحت تعاني من الوساوس الخاصة بالتطهير والتعقيم وعدم لمس وجهها بايديها وارتداء الكمامة طوال تواجدها خارج المنزل. تفاعل معها العديد من الجمهور مؤكدين أنهم يشاركونها نفس الوساوس الخاصة بالكورونا والخوف من العدوى. Advertisements يذكر أن علا رشدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين هما ب100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين ومسلسل ونحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي.

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