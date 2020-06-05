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شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يستعرض قوة انتشار تظاهرت BLM في 50 ولاية أمريكية والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
قام النجم الكوميدي كيفين هارت بنشر معدل انتشار تظاهرات جورج فلويد، بقوله أن هكذا تكون قوة الاتحادت ضد العنصرية.
وحسبم ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كيفين هارت قام بنشر احصائية تكشف عن أن معدل تظاهرات الغضب من مقتل فلويد، وصلت لـ 50 ولاية أمريكية في وقت قياسي.
وكان قد طالب النجم كيفين هارت عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بتحقيق العدالة لجورج فلويد بمحاكمة كافة المشاركين في قتله من منفذ ومتواطئ.
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