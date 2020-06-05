كيفين هارت يستعرض قوة انتشار تظاهرت BLM في 50 ولاية أمريكية

الجمعة 5 يونيو 2020

قام النجم الكوميدي كيفين هارت بنشر معدل انتشار تظاهرات جورج فلويد، بقوله أن هكذا تكون قوة الاتحادت ضد العنصرية.



وحسبم ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كيفين هارت قام بنشر احصائية تكشف عن أن معدل تظاهرات الغضب من مقتل فلويد، وصلت لـ 50 ولاية أمريكية في وقت قياسي.

وكان قد طالب النجم كيفين هارت عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بتحقيق العدالة لجورج فلويد بمحاكمة كافة المشاركين في قتله من منفذ ومتواطئ.