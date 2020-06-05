شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Just Mercy مجانا للمشاهدة عبر الإنترنت تضامنا مع تظاهرات "جورج فلويد" والان مع التفاصيل

الجمعة 5 يونيو 2020 أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية ورنور بروز عن طرح فيلم Just Mercy للنجم مايكل بي جوردان للمشاهدة مجانا عبر منصاتها الالكترونية تضامنا مع احداث تظاهرات جورج فلويد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم يعتبر من الأفلام التي طرحت مؤخرا وتتحدث عن حقوق اصحاب البشرة السمراء بالولايات المتحدة الأمريكية. ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير جيمي فوكس وهو من انتاج عام 2019، وتدور احداثه حول محامي يحاول انقاذ حياة مسجون من ذوي البشرة السمراء متهم ظلم في قضية جنائية.

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