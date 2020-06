بالتزامن مع عيد ميلادها.. أنجلينا جولي تتبرع بمبلغ 200 ألف دولار لمناهضة العنصرية

الجمعة 5 يونيو 2020

أعلنت النجمة أنجلينا جولي عن تقديمها تبرعًا كبيرًا لصالح الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين “ NAACP” وهو بقيمة 200 ألف دولار وقالت جولي في بيان نقله موقع جاست جيرد إنه لا يمكن التسامح مع التمييز والإفلات من العقاب أو تبريره، متمنية معالجة الأخطاء الهيكلية العميقة في المجتمع الآمريكي معلنة دعهما للجمعية لكفاحهم من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفال جولي بعيد ميلادها ال ٤٥.



ويأتي ذلك بعدما شهدت مدن أميريكية في ولايات عدة احتجاجات متواصلة، منذ مقتل فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية عبارة "لا أستطيع التنفس".

وكانت، النجمة العالمية أنجلينا جولى احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ45، وهى واحدة من أهم وأشهر نجوم هوليوود استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم نجوم الصف الأول وذلك فى فترة قصيرة، وتعرف جولى أنها فضلت أن تستغل شهرتها فى المشاركة للكثير من الأعمال الخيرية وإلقاء الضوء على العديد من القضايا المهمة فى العالم، وكانت دائما ثروة إنجلينا جولى تشغل بال الكثير من محبيها وعشاقها حول العالم ووصلت صافى ثروة جولي، حسب تقرير نشره موقع "نيتورث" الشهير، لعام 2020 إلى 100 مليون دولار أمريكى.

يذكر أن أنجلينا جولى بدأت مسيرتها الفنية عام 1982 من خلال فيلم " Lookin' to Get Out " للمخرج هال اشبي، واستطاعت طوال مسيرتها الفنية أن تقدم الأعمال السينمائية الناجحة، ومن أبرزها " Gone in Sixty Seconds " و " Wanted " و " و " By the Sea " و " A Mighty Heart " ، وغيرها.

ومن آخر أعمال جولي كان Maleficent: Mistress of Evil ، ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.