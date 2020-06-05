"بيكنس الشوارع".. سلمان خان يقود حملة لتنظيف منطقته فى اليوم العالمى للبيئة

الجمعة 5 يونيو 2020

حرص نجم بوليوود الشهير سلمان خان على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للبيئة من خلال مشاركته في تنظيف الشوارع بالتعاون مع أصدقائه وجيرانه، تزامنا مع احتفالات يوم البيئة العالمي الذي يحتفل به العالم في يوم 5 يونيو سنويا منذ عام 1974.



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ونشر الفنان سلمان خان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يظهر فيه مع أصدقائه وجيرانه وهم يقومون بتنظيف الشوارع من أوراق الشجر والمخالفات.

ويشارك في اليوم العالمي للبيئة المشاهير والحكومات والمواطنون بما يخدم تركيز الجهود على القضية البيئية الملحة، حيث يتم الاحتفال به في مثل هذا اليوم من كل عام، من أجل توفير بيئة صالحة للعيش.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، يُحتفل باليوم العالمي للبيئة هذا العام تحت شعار "التنوع البيولوجي" الذى يُعد شاغلا وجوديا ملحا. وأظهرت المُجريات الأخيرة — سواء أكانت الحرائق فى البرازيل أو في الولايات المتحدة أو أستراليا، أو كانت أسراب الجراد في شرق أفريقيا، أو الأوبئة المرضية التي عصفت بالعالم مؤخرا — الترابط والاعتماد المتبادل بين الإنسان وشبكات الحياة المحيطة به.

وفى أبريل الماضي، أفرجت محكمة هندية عن نجم بوليوود سلمان خان بكفالة فى قضية يتابعها عشرات الملايين من معجبيه والمهتمين بقطاع أفلام السينما، وأثرت بشدة على شعبيته، حيث كانت محكمة قد قضت بسجنه لمدة خمس سنوات لإدانته بالصيد غير المشروع.

ووقتها أطلق محبو خان الألعاب النارية أمام منزله فى مومباى وأمام المحكمة فى جودبور فى ولاية راجاستان بشمال غرب البلاد، بعد أن صدر قرار الإفراج عنه بكفالة، حيث أدين خان 52 عاما بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبى أسود من الأنواع المهددة بالانقراض فى قضية ترجع لعام 1998.

وأقام الدعوى ضد خان أفراد من قبيلة بيشنوى، وهى طائفة دينية تقدس الظباء السوداء، وتحاول مقاضاة خان منذ نحو عقدين، فيما قال ماهيبال بيشنوى وهو محام يمثل القبيلة للصحفيين إنه لن يتم السماح للممثل بمغادرة البلاد دون إذن من المحكمة.