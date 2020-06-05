شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة انفصالها عن حسام حبيب

الجمعة 5 يونيو 2020

نفت النجمة شيرين عبدالوهاب منذ قليل عبر حسابها الخاص على تويتر ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بصديقها الفنان أحمد سعد وكتبت شيرين: "قرأت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة واختتمت تغريدتها بجملة ⁧‫بحبك_يا_صاحبي".‬⁩



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فيما نفى أيضا حسام أخبار انفصاله عن شيرين عبر حسابه على تويتر مكتفيا بذكر الآية الكريمة "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"، وهو ما أكده شقيق شيرين محمد عبدالوهاب أيضا عبر حسابه الشخصي.

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار حول وجود خلافات وتشاجر بين شيرين وزوجها حسام حبيب وتدخل فيها الفنان أحمد سعد لحلها.