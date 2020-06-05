- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة انفصالها عن حسام حبيب والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
نفت النجمة شيرين عبدالوهاب منذ قليل عبر حسابها الخاص على تويتر ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بصديقها الفنان أحمد سعد وكتبت شيرين: "قرأت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة واختتمت تغريدتها بجملة بحبك_يا_صاحبي".
فيما نفى أيضا حسام أخبار انفصاله عن شيرين عبر حسابه على تويتر مكتفيا بذكر الآية الكريمة "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"، وهو ما أكده شقيق شيرين محمد عبدالوهاب أيضا عبر حسابه الشخصي.
وكانت قد انتشرت بعض الأخبار حول وجود خلافات وتشاجر بين شيرين وزوجها حسام حبيب وتدخل فيها الفنان أحمد سعد لحلها.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة انفصالها عن حسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.