صور| دواين جونسون لـ«ترامب»: «أين أنت»

الجمعة 5 يونيو 2020

تتوالى ردود الفعل في أوساط المشاهير ما بين الغاضب على القيادات السياسية وبين الغاضب من التفرقة العنصرية.



الممثل دواين جونسون هو واحد من أحدث المشاهير الذين يتحدثون ضد الرئيس الأمريكي، شارك جمهوره مقطع فيديو يعبر فيه عن دعمه لحركة الحياة للسود، ويدعو دونالد ترامب الي اتخاذ مواقف واضحة لتدارك إخفاقاته كزعيم في معالجة الأحداث عقب وفاة جورج فلويد.

تسأل دواين "أين قائدنا في هذا الوقت عندما تكون بلادنا على ركبتيها، تتوسل، تؤذي، غاضبة، محبطة، تتألم، نريد فقط أن تُسمع؟

في مقطع فيديو يبلغ ثماني دقائق، 25 ثانية، يسأل النجم في غضب شديد وبشكل متكرر، "أين أنت؟"

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"أين زعيمنا الرحيم الذي سيرتقي بوطننا، انه يركع على ركبتيه الان، ويمد يده ويقول:" قف معي لأنني حصلت على صوتك مرة. أنا أستمع إليك. واعدك انني سأفعل كل ما في وسعي، حتى يوم وفاتي، لإحداث التغيير المطلوب، لنصل الي المساواة بين الجميع لأن السود يعيشون حياة معنا ايضا. 'أين أنت؟"

وفي انجلترا تحدث عدد من المشاهير لإدانة العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة.

الممثل البريطاني جون بويجا ألقى خطابا قويا أمام آلاف من الأشخاص الذين حضروا الي الهايد بارك في لندن احتجاجًا على مقتل فلويد.

وقال للحشود المجتمعة "نحن صورة حية لدعم جورج فلويد". "نحن تمثيل مادي آيضا لكل من ساندرا بلاند، وترايفون مارتن ،وستيفن لورانس وكلهم ضحايا للقتل العنصري.

وأضاف: "أتحدث إليكم من قلبي. أنا لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على عمل مرة اخري بعد ذلك، ولكني لا أستطيع ان اصمت امام هذه الاحداث.

"اليوم يدور الحديث حول أناس أبرياء كانوا في منتصف الطريق في حياتهم، صحيح لا نعرف ما كان يمكن أن يحققه جورج فلويد في حياته، ولا نعرف ما الذي كان يمكن أن تحققه ساندرا بلاند، لكننا اليوم سنتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة اخري. ولن تسيطر العنصرية علي شبابنا بعد اليوم ".