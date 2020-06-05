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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تختتم أولى حفلاتها "الأونلاين" في السعودية والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
اختتمت المطربة اللبنانية إليسا، أولى حفلاتها "الأونلاين- لايف"، التي أطلقتها "الهيئة العامة للترفية" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، باكورة "حفلات الصيف مكملين معاكم"،التي شعارها "خليك بالبيت".
وتم عرضها حصرياً على تطبيق "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، بحيث تمكن ملايين المشاهدين ومحبي الأغاني والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات "التباعد الصحي" في ظل الظروف الراهنة.
وقالت إليسا: "كم أنا سعيدة بالحماس الذي لمسته من خلال تفاعل الناس مع حفلي في مواقع التواصل الاجتماعي ، هذا عدا أني فعلا اشتقت ان اغني .. وقد جئت لهذا الحفل وكل قلبي بدي غني".
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