فنون جدة تطلق جائزة ضياء للبورتريه

الجمعة 5 يونيو 2020

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بجدة مسابقة جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه 2020 في نسختها الرابعة تحت شعار (الفن في مواجهة الجائحة) برعاية ليان الثقافية وقد أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة عن تخصيصها هذا العام لتتضامن مع الجهود التي تقدمها الدولة وجميع الجهات لمكافحة الجائحة العالمية وتهدف إلى تفعيل دور الفنانين التشكيليين في التعاطي مع الحدث وتداعياته ورصد المرحلة بلغة الريشة وألون وتقديم صورة فنية راقية تحمل قيم ومعاني الإنسان السعودي ولتجسد رسالة الفنون السامية، هذا وقد اعتمدت اللجنة المنظمة ثلاث جوائز تقدم للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة 50.000 ريال للفائز الأول، 3.0000 ريال للفائز الثاني، و20000 ريال للفائز الثالث، حيث شهدت المسابقة تطوراً كبير خلال دوراتها الثلاثة الماضية.

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وأعرب الفنان القدير ضياء عزيز ضياء عن شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة وليان الثقافية وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود لمواصلة دعم ورعاية الجائزة وقال: إنه فخور بما حققته خلال الأعوام الماضية ويتطلع إلى مشاركة واسعة في النسخة الرابعة كونها تجسد حدثا لن يتكرر، وتمنى للجميع التوفيق.

وأوضح الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة أن المسابقة تأتي هذا العام في ظل أحداث مؤلمة يمر بها العالم لذا عملت اللجنة المنظمة على تغيير موضوع المسابقة في النسخة الرابعة والذي سبق وأعلن عنه في حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة العام الماضي وكان من المفترض أن تكون المرأة في الجزيرة العربية ولكن المرحلة تقتضي تكاتف الجهود مع جميع الجهات والتضامن مع جهود الدولة لتسخير كل الأدوات والإمكانيات للمساهمة في مكافحة الجائحة والتعاطي معها بشتى الوسائل والطرق وبلا شك للفن رسالة سامية وعبر التاريخ كان يوثق ويؤرخ الأحداث والأزمات ويصورها برؤية إبداعية تبقى شاهدة عصر ترتحل عبر الزمن، وأعرب عن عظيم شكره وتقديره لشركة ليان الثقافية وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود على رعاية المسابقة ودعمه الكبير للارتقاء بحركة الفنون التشكيلية السعودية

الجدير ذكره بأن المسابقة في نسختها الأولى حصل عليها الفنان صالح الشهري، وفي النسخة الثانية كانت للفنان فايع الألمعي، أما النسخة الثالثة والتي شهدت اعتماد ثلاث جوائز فقد ذهب المراكز الأولى للفنانة خديجة الربعي، والمركز الثاني للفنانة زهرة الخزير، والمركز الثالث للفنان نادر العتيبي.