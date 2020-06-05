«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمـل مجــانية في الحــرف التراثية

الجمعة 5 يونيو 2020

أعلنت فن جميل، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم، عن إطلاق «بيت جميل أونلاين»، وهو برنامج ورش عمل عبر الإنترنت مستوحى من الفنون التراثية، صممت ورش العمل خصيصى للفنانين والمهتمين بالفنون من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال، وتم تكييفها مع المواد المعاصرة والأدوات المتاحة في المنزل خلال فترة الحظر الشامل. يقود ورش العمل نخبة من الفنانين والحرفيين، من ضمنهم خريجو برنامج بيوت جميل للفنون التراثية، شبكة مؤسسات فن جميل التراثية في جدة والقاهرة، وهي متاحة على موقع فن جميل ومنصات التواصل الاجتماعي.



انطلقت السلسلة الأولى من ورش العمل من السعودية مع جلسات باللغة العربية ومترجمة بالإنجليزية ويتولى تدريسها فنانون مقيمون في جدة. وتركز ورش العمل على المهارات الحرفية المستوحاة من التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.

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تضم ورش العمل رسم زهرة الحياة بالقهوة وتزيين المنزل بمكعب النجمة الثمانية مع رنا العمودي، صناعة الطائرات الورقية في المنزل مع دفتر ألف، عمل كروشيه هندسية من الأكياس البلاستيكية مع كيس شيك، صناعة الورق يدوياً مع عمار جيمان، ورسم ختم سليمان بالهندسة الإسلامية مع مروى تركستاني.

وجدير بالذكر أن بيوت جميل في القاهرة وجدة وأتيليه القاهرة، مركز فن جميل الذي يرعى الفنون الحرفية وريادة الأعمال المصرية، مغلقة مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كوفيد- 19. وتعّد ورش العمل عبر الإنترنت فرصة للفنانين من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال لتجربة الحرف اليدوية.

علماً أن جميع ورش العمل متاحة على موقع فن جميل ومنصات التواصل الاجتماعي.