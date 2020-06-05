شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تدرس عودة "الموسيقيين" للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها لما قبل جائحة فيروس كورونا، أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا جاء فيه: "يتشاور الفنان هانى شاكر النقيب العام مع مجلس الإدارة بشكل دائم لبحث توصيات تقدم إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وبحث كيفية شمول القرارات القادمة بدء عمل الموسيقيين وأعضاء الجمعية العمومية، ومراعاة الحفاظ عليهم من خطر الفيروس اللعين، وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة فى الحفاظ على صحة المصريين، ويتواصل الفنان هانى شاكر بشكل مستمر مع كافة من يديرون الأزمة، وسوف تراعى القرارات التى سوف تصدر قريبا جدا هذه التوصيات.. حفظ الله أعضاء الجمعية العمومية وحفظ شعب مصر من هذا الوباء تحيا مصر وطنا آمنا مستقرا".

وكانت مساعى الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لدى وزير القوى العاملة كللت النجاح وأثمرت عن موافقة وزارة القوى العاملة على صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 1224 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية عاملين ومنتسبين الذين تنطبق عليهم الشروط، حسبما جاء فى بيان نقابة المهن الموسيقية، وقد تم صرف المنحة لعدد 99 عضوا.