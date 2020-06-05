شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سلامة عليك.. نادية الجندى وصابرين وعزوز عادل يوجهون رسائل دعم لـ أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساد الوسط الفنى حالة من القلق على الفنان أشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية فى الآونة الأخيرة، ما دفع عدد من الفنانين على توجيه رسائل لدعمه لنقيب المهن التمثيلية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الدكتور أشرف زكي.. خالص تمنياتي لك بالشفاء العاجل.. وألف سلامة عليك ربنا يقومك لينا بالسلامة إن شاء الله".

ومن جانبه، قالت الفنانة صابرين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "الغالي والأخ وزوج الأخت ألف سلامة عليك ويا رب يتم شفاك على خير ويخليك لأسرتك الصغيرة ولأسرتك الكبيرة يا أبو أكبر وأطيب قلب سلامة يا قلبك دعواتكم.. لـ أشرف زكي".

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فيما قال الممثل عزوز عادل عبر إنستجرام: "أول مرة من سنين أحس بالعجز وعدم الأمان، أنى مش عارف أتكلم معاك أوأوصلك هو إحساس عدم الأمان.. صوتك ووجودك جنبا هو الأمان والطمأنينة.. ربنا يخليك لينا ويتم شفاء على خير يا حبيبى وصاحبي وأخويا ومعلمى وضهرنا وكل حاجه ليا.. ويحفظك ويخليك لروجينا ومايا ومريم".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.