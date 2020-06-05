شكرا لقرائتكم خبر عن 72 سنة.. أرنولد شوارزنيجر بجولته المعتادة بالعجلة مع ابنه وبطل كمال أجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أرنولد شوارزنيجر في شوارع مدينة لوس أنجلوس مؤخراً فى جولته المعتادة بالعجلة، حيث اعتاد النجم الشهير على ركوب دراجته بشكل يومى ضمن طقوسه المعتادة فى ممارسة الرياضة، وذلك رغم سنه الكبير، حيث تخطى الـ70، ويبلغ 72 عام بالتحديد، إلا أنه يصر يومياً على قيادة دراجته بشكل دائم.





وقد انضم له خلال تلك الجولة الذى سلط الضوء عليها موقع الديلي ميل الإنجليزي صديقه لاعب كمال الأجسام السابق رالف مولر، كما ظهر بصحبتهما ابن أرنولد شوارزنيجر، حيث حرص الثلاثى على ركوب دراجتهم الخاصة أثناء تلك الجولة.

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جدير بالذكر أن النجم الشهير تعرض لصدمة شديدة قبل أسبوع عقب وفاة المصارع الأمريكى شاد جاسبارد، غرقا بعد اختفائه في مياه البحر خلال السباحة، بعدما ضرب صورة رائعة فى الإيثار بنفسه حيث رفض إنقاذه أولا قبل أبنه.

النجم الأمريكى ​أرنولد شوارزينيجر، نشر صورة لا كليل من الورود أمام ​إحدى صالات الألعاب الرياضية، حيث كان يعتاد على زيارتها، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "في رحلتي على الدراجة اليوم، توقفت اليوم احتراما لـ(شاد جاسبارد) لقد كان قوة إيجابية في الصالات الرياضية والعالم، كان بطلاً في كمال الأجسام، بطلًا في المصارعة، وفي اللحظة التي طلب فيها من رجال الإنقاذ إنقاذ ابنه أولاً، البطل النهائي أفكاري مع عائلته".