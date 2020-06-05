ريان جيلر: أحدهم حاول دهسي وهددني...والجمهور: مسلسل جديد (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عن تعرضه لمحاولة دهس نجا منها بأعجوبة، ليتوجه بعدها إلى السلطات الأمنية، ويسجل محضرا بالواقعة، حيث تمكنت الشرطة السعودية من الوصول لهوية الشخص الذي هدد حياته.

وفي مقطع فيديو نشره عبر تطبيق سناب شات، روى جيلر ما حصل معه قائلاً:"أثناء سيري ليلاً في الساعة الحادية عشر تقريباً لممارسة الرياضة بشوارع المملكة العربية السعودية برفقة صديقي لفتت نظري سيارة تتحرك حولنا بشكل غريب، ما هي إلا لحظات حتى تقدمت السيارة بسرعة كبيرة نحوي.. لحظتها تمكن صديقي برد فعل سريع من دفعي في الجهة العكسية لاتجاه السيارة وإنقاذ حياتي".

وأضاف: "لم يكتفِ السائق بذلك، بل نزل من السيارة ورفع أداة حادة في وجهي وهددني بحياتي، كما أنه كان يصور التهديد بواسطة هاتفه..فهربت مسرعاً من أمامه بحثاً عن مكان آمن للاختباء".

كما أكد جيلر خلال حديثه على أنه اتجه مسرعاً إلى المركز الأمني وقدم شكوى رسمية وبناءً على ذلك تم بدء التحقيق في الحادثة، وما هي إلا لحظات حتى تمكنت الشرطة السعودية من الوصول لهوية الشخص الذي هدد حياته.

ومن جانبهم اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي جيلر بالكذب وفبركة الحادثة لنيل الشهرة وإثارة الجدل، إذ جاء في تعليق أحدهم: "مسلسل جديد بس تبي إثارة الجدل وزيادة المتابعة "، بينما علق آخر: "محد مصدقك من كثر ما تهوّل و تعمل شو".

Advertisements

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، قد شنّ هجومًا حادًا على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مؤخرا، وذلك على خلفية قيام الأخير بسبه واصفًا إياه بـ"الحمار"، وذلك في محادثة مسربة وصلت إلى ريان جيلر.

كذلك خرج ريان عن صمته إزاء تهافت البعض حول عروض تبنيه وإدخاله في عائلاتهم، وجاء حديث ريان جيلر عن هذا الأمر بعد حديث الفنانة المصرية ياسمين صبري، بشأن تبنيه بعدما تدخل في تعليق له على صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بحسب ما تداوله المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن السعودي ريان جيلر، كان قد قرر رفع قضية على سارة بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعدما ورطته مع جمهور العراق الذين سبتهم ووصفتهم بالمنافقين والخونة خلال بث مباشر معه.