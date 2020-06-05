شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تعلن دعمها لـ the Black Lives Matter.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الاحتجاجات تشتعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، وذلك ضد ما وصف بالعنصرية تجاه السود، وهي الحالة التي تفجرت جراء مقتل جورج فلويد بطريقة بشعة من قبل ضابط شرطة قام بخنقه بواسطة قدمه حين وضعها على عنقه.





وفى هذا الإطار تم عمل حملة باسم the Black Lives Matter شارك فيها العديد من المشاهير حول العالم، ممن حرصوا على إعلان دعمهم الكامل للسود أمام ما يقابلونه من عنصرية، ومن هؤلاء النجمة جينيفر لوبيز التي نشرت عبر حسابها على موقع إنستجرام فيديو تم التقاطه من شرفة لشارع أمام البيت الأبيض مكتوب عليه اسم الحملة مثلما ظهر خلال الفيديو التي علقت عليها لوبيز بكتابة approved أي موافقة.

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على جانب آخر أعلن النجم الحاصل على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو عن دعمه لحركة the Black Lives Matter ، حيث كتب على حسابه بموقع إنستجرام فى وقت سابق من صباح اليوم خلال بيان مطول جاء بعنوان: "ألتزم بالاستماع والتعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكداً خلال سطور البيان حرصه على إنهاء العنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء وقيامه بالتبرع لـ4 مؤسسات داعما الأفراد والمنظمات التي تسعي لإحداث تآثير وتغير طويل المدى.