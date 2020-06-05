شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفسد مخططات مصطفى خاطر السينمائية فى 2020.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفسدت أزمة انتشار فيروس كورونا مخططات الفنان مصطفى خاطر السينمائية فى عام 2020، حيث تسببت الأزمة فى اغلاق دور العرض السينمائية منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، فى الوقت الذى ينتظر فيه خاطر طرح 3 أفلام جديدة يشارك فى بطولتها دفعة واحدة، ويبدو أن خاطر سيكون عليه الانتظار حتى تنتهى الأزمة وتعود الحياة السينمائية مرة أخرى لطبيعتها.

وكان مقرر طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته مصطفى خاطر، خلال موسم عيد الفطر هذا العام إلا أن اغلاق دور العرض ألغى الموسم، لتشهد صناعة السينما عدم وجود موسم سينمائى فى عيد الفطر للمرة الأولى من سنوات طويلة، ومن المقرر أن ينتظزر صناع الفيلم انتهاء الأزمة وفتح دور العرض مرة أخرى لطرحه.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وأحمد خالد صالح وحازم ايهاب وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ويعد الأضخم انتاجاً فى السينما هذا العام اذ تم تصويره فى 4 دول مختلفة اضافة إلى الأكشن المقدم فيه على الطريقة الأوروبية.



مصطفى خاطر مع أحمد عز

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الفيلم الثانى الذى ينتظر مصطفى خاطر طرحه فى دور العرض بعدما انتهى من تصوير قبل عدة أشهر، وهو "أشباح أوروبا" حيث كان مقرر طرحه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى وتم تأجيله لتأتى أزمة كورونا ويكون موعد طرحه غامضاً، والعمل يشارك فى بطولته هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة وتأليف أمين جمال وإخراج محمد حماقى.



مصطفى خاطر مع هيفاء وهبى

ثالث الأفلام هو الصندوق الأسود" الذى انتهى خاطر من تصويره منذ بضعة أشهر، وطرحت الشركة البرومو الدعائى الأول تمهيداً لطرحه فى دور العرض هذا العام، ولكن تسبت أزمة كورونا فى تأجيله، والفيلم بطولة النجمة منى زكى وشريف سلامة ومحمد فراج وهلا السعيد وتأليف تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.

وخاص مصطفى خاطر السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "عمر ودياب" الذى تم عرضه على قناتى الحياة و ON وشارك فى بطولته على ربيع ومحمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أوس أوس وويزو وأحمد فتحى وصلاح عبد الله، والعمل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.