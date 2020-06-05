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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنعام سالوسة وسمير العصفورى عروسان ليلة الزفة والان مع تفاصيل الخبر
إنعام سالوسة حققت نجاحا لافتا فى رمضان الماضى من خلال مشاركتها فى مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وجسدت سالوسة دور "أم حسن" التى تظن أن ابنها حسن الجبالى قد توفى إثر طعنة غادرة من غريمه، لكنه أخفى عنها نبأ نجاته من الموت، فى مشهد كان حديث جمهور الدراما المصرية، لتتصدر به تريند جوجل.
لا تظهر الممثلة إنعام سالوسة كثيرا بصحبة زوجها المخرج المسرحي سمير العصفوري، ولكن عزاء زوجة الممثل رشوان توفيق جمعهما فى عام 2019.
إنعام سالوسة
وتعرفت أنعام سالوسة على سمير العصفورى فى مدرجات كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة عين شمس، لتيدأ قصة حبهما داخل أسوار الجامعة، وبعدها لتلحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويثمر زواجهما عن إنجاب المخرجة والكاتبة تغريد العصفورى
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