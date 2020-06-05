شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنعام سالوسة وسمير العصفورى عروسان ليلة الزفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏اعتاد الجمهور على رؤيتها تلعب دور الأم، إلا أن رواد مواقع التواصل ‏الاجتماعى كشفوا عن جانب آخر من حياة الفنانة القديرة إنعام سالوسة، ‏حين أعادوا تداول صورة لها من حفل زفاقها على المخرج المسرحى سمير ‏العصفورى يعود تاريخها إلى عشرات السنين، وظهرت وهى ترتدى الفستان ‏الأبيض وبجوارها العريس سمير العصفورى.‏

إنعام سالوسة حققت نجاحا لافتا فى رمضان الماضى من خلال مشاركتها ‏فى مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وجسدت سالوسة دور "أم حسن" ‏التى تظن أن ابنها حسن الجبالى قد توفى إثر طعنة غادرة من غريمه، ‏لكنه أخفى عنها نبأ نجاته من الموت، فى مشهد كان حديث جمهور الدراما ‏المصرية، لتتصدر به تريند جوجل.‏

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لا تظهر الممثلة إنعام سالوسة كثيرا بصحبة زوجها المخرج المسرحي سمير ‏العصفوري، ولكن عزاء زوجة الممثل رشوان توفيق جمعهما‎ ‎‏فى عام ‏‏2019.‏



إنعام سالوسة

وتعرفت أنعام سالوسة على سمير العصفورى فى مدرجات كلية الآداب قسم ‏اللغة العربية جامعة عين شمس، لتيدأ قصة حبهما داخل أسوار الجامعة، ‏وبعدها لتلحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويثمر زواجهما عن إنجاب ‏المخرجة والكاتبة تغريد العصفورى ‏