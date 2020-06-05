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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يستمتع بالصيف مع أولاده بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن رزق لم يشارك في الماراثون الرمضاني السابق ولكن عرض له مؤخرا مسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" -أحمد رزق- الذى يعمل طبيب تخدير، ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.
أحمد رزق
أحمد رزق
أحمد رزق
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