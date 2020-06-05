فن ومشاهير

أحمد رزق يستمتع بالصيف مع أولاده بالمنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد رزق جمهورة بصور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يقضي وقت الحظر مع أولاده من داخل حمام السباحة بالمنزل، وعلق على الصور قائلاً: "الصيف بالمنزل".

 

يذكر أن رزق لم يشارك في الماراثون الرمضاني السابق ولكن عرض له مؤخرا مسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" -أحمد رزق- الذى يعمل طبيب تخدير، ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

 

أحمد رزق (1)
أحمد رزق 

أحمد رزق (2)
أحمد رزق 

أحمد رزق (3)
أحمد رزق

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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